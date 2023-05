Roma, porta a spasso i cani e viene aggredito da un branco di cinghiali

Un uomo è stato aggredito mentre portava a spasso i suoi cani. Il fatto è avvenuto alla Camilluccia, nella notte giovedì a venerdì.

La vittima è un operatore della rete televisiva La7 che, finito il turno, era tornato a casa intorno a l'1 di notte ed era uscito nuovamente per portare a spasso i suoi due cani. Mentre camminava per via Sangemini, da dietro i cassonetti è improvvisamente spuntato un cinghiale. Dietro al primo cinghiali che, racconta l'uomo, era molto grande sono sono arrivati altri cinghiali. L'ungulato si è subito avventato contro il più grosso dei due cani. L'uomo ha tentato di difendere il suo cane, prendendo a calci il cinghiale. Nella concitazione è caduto e gli è sfuggito di mano il guinzaglio dell'altro cane, il più piccolo che, spaventato, è scappato. A quel punto è sopraggiunto un'auto che l'ha investito. Il cane è rimasto gravemente ferito a una zampa.

“Terribile - racconta l'uomo - non è possibile che si verifichino episodi del genere. È a rischio la sicurezza persona. Bisogna fare qualcosa”.