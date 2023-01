Roma, precipita nel vuoto mentre ripara l'antenna: morto un 64enne a San Paolo

È tragedia nel quartiere San Paolo di Roma. Alle 17 del 12 gennaio un uomo di 64 anni è precipitato nel vuoto, cadendo da 7 piani, mentre tentava di riparare la sua antenna.

L'uomo era salito sul terrazzo condominiale e si deve essere sporto per sistemare l'antenna della tv. A quel punto deve esserci sbilanciato e ha perso l'equilibrio facendo il volo mortale. L'incidente è avvenuto in via Costantino. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Colombo.