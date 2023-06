Roma Pride, Rocca: “Se il portavoce chiede scusa daremo il patrocinio”

Roma Pride: il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, dopo aver deciso la revoca del patrocinio, chiede le scuse del portavoce del Roma Pride Mario Colamarino. “Chieda scusa - dice - e immediatamente ci sarà il patrocinio”.

“Colamarino chieda scusa per la strumentalizzazione e la manipolazione - ha detto Rocca - e immediatamente ridaremo il patrocinio. Ma non c'è spazio di mediazione per l'utero in affitto”. Così il presidente della Regione Francesco Rocca a margine dell'evento “The Forest Factor”, intervenendo sulla polemica sul Gay Pride a Roma.

“Non possiamo dare il patrocinio a chi promuove una pratica che è reato”

Poche ore prima, parlando a radio Rtl 102.5, il presidente della Regione aveva spiegato così la decisione di revocare il patrocinio: “Il Pride - ha detto - dovrebbe essere la festa di tutti, l'occasione per un dialogo sui diritti civili, senza una connotazione ideologica. Non potevo dare il patrocinio a chi rivendica una condotta che è reato nel nostro Paese”.