Roma Pride scalda i motori e sale sulla metro: ecco il treno rainbow LGBTQ+

Il Roma Pride scalda i motori e sale sulla metropolitana della capitale. Gli operai hanno finito domenica 9 notte di sistemare la nuova livrea di un treni della linea A: il convoglio metro sarà un treno rainbow in onore dell'orgoglio Lgbtq+.

Affaritaliani.it ha avuto in anteprima le immagini del nuovo treno.

Il convoglio

Il convoglio si trova nei depositi di Osteria del Curatoe hanno una speciale livrea adesiva che riporta i colori dell'arcobaleno, da sempre simbolo dell'orgoglio gay.

In circolazione da mercoledì 12 giugno

Il nuovo treno prenderà servizio da mercoledì 12 giugno anche ha già fatto un giro di prova sulla linea A per vedere la resistenza del collante adesivo.

Verso il Pride

Si tratta di un’iniziativa che "Atac ha voluto realizzare per celebrare i valori dell’inclusione nella settimana del Gay Pride" fa sapere l'azienda dei trasporti sui canali ufficiali.

Il Pride sabato 15 giugno

Sabato 15 giugno, in occasione del Gay Pride 2024, è previsto un corteo dalle 14 alle 20 da piazza della Repubblica a viale delle Terme di Caracalla, passando lungo via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena.

La viabilità per il Pride

Per quanto riguarda la viabilità ci saranno divieti di sosta nei punti di partenza e arrivo della manifestazione e su via Enrico De Nicola (da via Solferino a via Einaudi), via Liberiana e via delle Terme di Diocleziano con temporanee chiusure e deviazioni lungo l'itinerario del corteo. In via di definizione, invece, il piano delle modifiche temporanee per le linee del trasporto pubblico.