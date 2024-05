Roma Pride, si scaldano i motori: dopo Elodie, la madrina sarà Annalisa

Due settimane di eventi nella Pride Croisette, con talk, dj set, mostre e presentazioni di libri, che culmineranno con il grande e tradizionale corteo del 15 giugno, da piazza della Repubblica a via delle Terme di Caracalla. Il Roma Pride 2024 fa le cose in grande quest’anno, in occasione del trentesimo anniversario della prima parata per i diritti del mondo LGBTQIA+.

Il programma della manifestazione è stato presentato sul barcone Baja da Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride, in compagnia dell’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato.

Annalisa madrina

I 15 giorni dell’orgoglio pride capitolino si apriranno l’1 giugno con la Pride Croisette alle Terme di Caracalla. Qui nascerà un vero proprio villaggio dei diritti dove si svolgeranno dibattiti e spettacoli e dove si potrà mangiare e ballare. A tagliare il nastro del villaggio sarà Patty Pravo e tra gli artisti che si esibiranno nelle due settimane ci sono Vladimir Luxuria, Syria, Serena Bortone, Fabio Canino, Valentina Persia e altri ancora. “Ci saranno anche leader politici comeElly Schlein, Riccardo Magi e Nicola Fratoianni– ha aggiunto Colamarino- ma abbiamo anche invitato Conte, Calenda e Renzi“. Saranno presenti poi le maggiori organizzazioni romane di clubbing: dal Muccassassina a Poppe, Latte Fresco, Alterego, Kalispera, Staycalma e diverse altre. Per far ballare i presenti fino a notte fonda. Come detto, poi, il 15 giugno partirà la parata del Pride, la cui madrina sarà la cantante Annalisa.

Cambia il percorso della sfilata

“Quest’anno cambia il percorso- ha chiarito Colamarino- Si partirà alle 15 da piazza della Repubblica e passando per via Merulana si sfilerà davanti al Colosseo, con arrivo finale dopo il Circo Massimo, in via delle Terme di Caracalla, alle porte della Pride Croisette“.