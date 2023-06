Roma, prima le botte e poi lo sparo al braccio: un 51enne ferito gravemente

Prima le botte, poi un colpo di pistola che lo ha colpito al braccio. Così un bengalese di 51 anni è finito in codice rosso al Gemelli, al termine di una rapina nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 giugno.

L'uomo, gestore di un minimarket in via Andersen a Primavalle, stava chiudendo il suo negozio quando è stato accerchiato da tre uomini col volto coperto. I tre lo hanno assalito per rubargli il borsello in cui teneva l'incasso della giornata di circa 1000 euro. Uno dei tre, durante la colluttazione ha estratto una pistola e gli ha sparato un colpo al braccio. Poi i tre malviventi sono fuggiti.

Il bengalese è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, con una prognosi di 20 giorni. Sul fatto indagano gli agenti del Commissariato di Primavalle.