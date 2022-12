Roma, prosegue il tour dello Stadio Olimpico: visite anche durante le Feste

Proseguono i tour guidati all'interno dello Stadio Olimpico. Anche durante le Feste sarà possibile visitare lo stadio, accedendo anche ad aree solitamente inaccessibili al pubblico. Il tour è stato promosso e realizzato da Sport e Salute, in collaborazione con l'As Roma, la Ss Lazio e la Figc.

Nello specifico gli ingressi di viale dei Gladiatori saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18. Uniche eccezioni sono il giorno di Capodanno, in cui lo stadio resterà aperto fino alle 14, e il 4 gennaio, giorno in cui le visite non saranno possibili, poiché lo stadio ospiterà la partita Roma-Bologna. I biglietti si possono acquistare nella biglietteria posta in viale dei Gladiatori. In alternativa si possono acquistare nei punti vendita di Vivaticket o su Internet, sui siti www.sportesalute.eu e stadioolimpicotour.vivaticket.it.

Cosa si potrà vedere

Visitando lo stadio sarà possibile accedere ad aree dello stadio che normalmente il pubblico non può visitare: dal campo di gioco al tunnel che permette ai giocatori di accedervi, dagli spogliatoi alla sala conferenze e alle panchine.

Inoltre sarà possibile visitare la mostra di cimeli, magliette e trofei del calcio e anche di altri sport. Un viaggio storico che parte dall'inaugurazione dello stadio nel 1953 e passa per le Olimpiadi del 1960, gli Europei e i Mondiali di atletica del 1974 e 1987, i Mondiali di calcio del 1990. E poi le partite e i derby tra Roma e Lazio, le due squadre della Capitale.