Roma, proseguono i lavori di sostituzione dello spartitraffico sulla Pontina

Continuano i lavori per sostituzione dello spartitraffico lungo sulla via Pontina. In particolare l'intervento comprende il tratto compreso tra viale dell'Oceano Pacifico e Castel Romano (km 10,550-24). Per ridurre al minimo i disagi alla circolazioni, i lavori saranno eseguiti esclusivamente di notte, tra le 21 e le 6.

Il vecchio guardrail centrale viene sostituito con uno di uno di nuovo generazione, denominato NDBA (National Dynamic Barrier Anas) e brevettato dall'Anas. Esso è in grado di resistere anche a impatti violenti, ed è alto 1,2 metri. Il completamente del primo stralcio dei lavori è previsto per il 31 gennaio.

Il lavoro di oggi comprenderà il tratto compreso tra le Spinaceto e Castel di Decima. Durante le ore di lavoro, spiega l'Anas, “Il traffico diretto a Terracina dovrà utilizzare l'uscita verso Tor de Cenci/Spinaceto sud, entrare nella complanare Spinaceto, proseguire in viale Eroi di Cefalonia per poi utilizzare via Pontina Vecchia per in seguito riallacciarsi alla statale 148 Pontina attraverso lo svincolo per Latina”.