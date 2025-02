Roma, in 10 al Quarticciolo accerchiano Volante per far scappare pusher

In 10 al Quarticciolo accerchiano una Volante per far scappare pusher

Ancora una volta poliziotti accerchiati da un gruppo di spacciatori stranieri al Quarticciolo. Secondo quanto apprende l'agenzia Adnkronos, domenica pomeriggio una Volkswagen T-Roc, fuggita ad alta velocità alla vista di una volante in via Ostuni, è stata inseguita da una volante fino a piazza del Quarticciolo.

Tutto nasce da un'inseguimento

Nel corso dell'inseguimento, un uomo è stato visto scendere dal suv e allontanarsi a piedi: bloccato dalla volante, è stato sorpreso con un permesso di soggiorno scaduto. Al momento di farlo entrare in auto, gli agenti sono stati avvicinati da uno straniero, che ha provato a farli allontanare, e successivamente da altri dieci che hanno accerchiato la volante per permettere al fermato di dileguarsi.

Pistole alla mano gli agenti disperdono il gruppo

Intervenuta sul posto un'altra volante, i poliziotti hanno impugnato l'arma d'ordinanza, senza sparare, riuscendo a far disperdere il gruppo. Rintracciato uno degli stranieri corso in aiuto dell'uomo controllato al volante, è stato portato con l'altro poi fermato in commissariato. Sono entrambi giovanissimi e già noti per spaccio: l'uomo fuggito dal suv è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

La rabbia del sindacato Coisp

“Quanto accaduto al Quarticciolo, nella periferia della Capitale, è l’ennesima dimostrazione di come stia diventando sempre più difficile per le Forze dell’Ordine svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Ormai questi episodi, in cui gruppi di delinquenti accerchiano le volanti per impedire gli arresti e favorire la fuga di spacciatori, si stanno normalizzando. E questo è inaccettabile: se non si interviene con sanzioni esemplari e una risposta ferma dello Stato assisteremo a una pericolosa escalation di violenza, dove a rimetterci saranno i cittadini onesti e il popolo delle divise”, dichiara Domenico Pianese, Segretario Generale del sindacato di Polizia Coisp secondo cui “solo con la rapida approvazione del Ddl sicurezza sarà possibile punire severamente chi aggredisce un poliziotto”. “Siamo di fronte a un atteggiamento criminale che non può più essere tollerato. Lo Stato deve dimostrare di essere più forte della violenza e del degrado, restituendo dignità e sicurezza ai quartieri che oggi sono ostaggio della criminalità”, conclude.