Roma, qui si fabbricano podcast: talk e live no stop per sei giorni di fila

Creazione di contenuti, podcast live e confronti sul marketing: più di 100 speaker sul palco del Festival del Podcasting.

Si parte il 3 ottobre e si va avanti fino all'8 ottobre alla Casa del Podcast presso Villa Torlonia, la sede della scienza creativa della Capitale. Con la settima edizione del Festival del Podcasting, l'evento nazionale che sarà svolto in concomitanza online e in presenza anche a Milano, per tutti gli appassionati del podcast ci sarà un'ampia scelta tra formazione, talk live, corsi sulla produzione e confronti sul marketing.

La formazione in mano agli sponsor: un tema al giorno

Nei primi cinque giorni del Festival, dal 3 al 7 ottobre, saranno affrontati i principali temi del mondo del podcasting, con sedute di formazione e approfondimento che verteranno sulla creatività dei contenuti, sulle fasi di produzione e sound design, fino alla distribuzione e alle strategie di marketing tra monetizzazione e pubblicità. Le giornate, dedicate ognuna ad un tema diverso, saranno curate dagli sponsor presenti al Festival, a partire da Amazon Music, che parlerà del ruolo che i podcast possono assumere in chiave di inclusione e diversità, come anche Spreaker from iHeart, tra le aziende di punta del settore a livello internazionale e Patreon, che tratteranno le fasi di distribuzione, marketing e di monetizzazione dei contenuti audio.

In arrivo oltre 100 speaker

È per sabato 8 ottobre l'appuntamento dedicato ai trend e all'ispirazione, con la partecipazione di centinaia di podcaster, editori e professionisti del settore che saliranno sul palco per un momento inedito e di grande attrazione per il mondo del podcasting. L'evento sarà diretto da Assipod, l'Associazione Italiana Podcasting, partner di Technotown.