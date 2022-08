Roma, ragazza rischia di cadere dal quinto piano: salvata dalla Polizia Locale

La 22enne era in stato confusionale e stava per cadere da oltre 20m. La Polizia Locale l'ha salvata un attimo prima grazie alla segnalazione di un cittadino.

La Polizia Locale è intervenuta subito quando in via del Tritone la segnalazione di un cittadino ha fatto presente il pericolo imminente. La ragazza, 22enne italiana, era in uno stato confusionale e stava per cadere dalla ringhiera che delimita il pianerottolo dal cortile interno. Salvata per questione di attimi, è stata affidata al personale medico. Sono in corso ulteriori accertamenti.