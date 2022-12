Roma, raid degli anarchici a San Giovanni: indaga il pool antiterrorismo

La procura di Roma ha aperto un'indagine sui fatti accaduti nella notte tra sabato 17 e domenica 18 dicembre, quando ignoti hanno dato fuoco a dei cassonetti e hanno danneggiato dei bancomat. Sui fatti sta indagando il pool antiterrorismo della Procura, coordinato dal pm Michele Prestipino, perché si ritiene che i responsabili del blitz siano gli anarchici.

I fatti sono avvenuti nei pressi di piazza San Giovanni. Gli ignoti hanno lasciato scritte sui muri e sulle vetrate di alcuni negozi con la A cerchiata e con frasi come “no al 41bis” e “Alfredo libero”, in riferimento all'anarchico Alfredo Cospito, attualmente detenuto al 41bis e in sciopero della fame. Visto il contenuto delle scritte, la procura sta seguendo la pista degli anarchici. Il fascicolo per ora è privo di indagati. L'indagine è per danneggiamento aggravato in relazione alle scritte e ai cassonetti incendiati.