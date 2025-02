Roma, lei lo lascia lui la rapisce e fugge in minicar. Hanno 18 e 21 anni

Lei lo lascia lui la rapisce e fugge in minicar. Hanno 18 e 21 anni

Lei ha 18 anni e lui 21. La storia d'amore finisce e lui decide di rapirla e di fuggire in campagna con la sua minicar. Il festo dell'innamorato disperato si chiude con un'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia che spedisce il ragazzo ai domiciliari con tanto di braccialetto elettronico. E' accusato di atti persecutori e sequestro di persona.

La telefonata dei genitori: "E' stata rapita"

Succede a Campagnano, pochi chilometri da Roma sulla via Cassia il 31 gennaio. Ai Carabinieri di Bracciano arriva una telefonata dei genitori della 18enne disperati per la scomparsa della ragazza. Una compagna di scuola ha assistito al “rapimento” da parte dell'ex fidanzato che l'ha costretta a salire sulla sua minicar.

Ritrovati in campagna

Fatti due conti con la velocità della “macchinetta”, i Carabinieri riducono il raggio delle ricerche a pochi chilometri dalla scuola e trovano la minicar in campagna: dentro ci sono rapitore e rapita.

Le violenze psicologiche e la minaccia di suicidio del 21enne

Dalle testimonianze della ragazza, è emerso che la giovane, a seguito della decisione di lasciarlo, avrebbe subito dal compagno violenze psicologiche, culminate con un vero e proprio sequestro di persona. Successivamente sarebbe stata minacciata con un coltello ma sarebbe riuscita a calmare il 21enne che, mai rassegnatosi alla fine della loro relazione, avrebbe minacciato anche di togliersi la vita.

La disperazione per l'amore perduto e il gesto folle, oltre al braccialetto elettronico porteranno 21enne in Tribunale. Rischia da 6 mesi a 5 anni per atti persecutori e fino a 30 anni di carcere per il sequestro di persona. Salvo attenuanti.