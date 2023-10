Roma, rapporto sui servizi Acos da ridere: bene Acea, taxi, verde e rifiuti

Il rapporto Acos sul gradimento dei romano verso i servizi comunali disegna la Roma dei sogni. Promossi i taxi e il verde, in ripresa i rifiuti e quasi sufficienti i trasporti. Detta così più che Roma sembra Milano eppure il rapporto presentato certifica questo, grazie a un campione di 5762 interviste il risultato è più divertente di uno film di Totò.

Il dubbio è lecito: ma chi hanno intervistato? Perché basta scorgere i commenti sui social da parte dei romani per capire che quella dipinta non è Roma. O meglio, non è la Roma reale.

Taxi e verde

Promuovere il servizio taxi è come dare la patente a un ipovedente. Centinaia di passeggeri ogni giorno lasciati a piedi a Termini, denunce continue per il rifiuto a utilizzare il pos per ottenere pagamenti in contanti regalano ai taxi romani un bel 6,3 su 10. L'ultimo caso è quello denunciato da Selvaggia Lucarelli riguardo la tiktoker Emily Pallini. Una svista può anche accadere ma scorrendo le pagelle si vede un'altra sufficienza: il verde pubblico. Si, avete letto bene: il verde pubblico promosso nella città dove i parchi sembrano angoli di Savana e ad ogni folata di vento crolla un albero. Pini che vengono giù a ripetizione anche a piazza Venezia o ai piedi del Campidoglio. Ma per gli intervistati Acos la sufficienza è di rigore su questi due temi.

Rifiuti e trasporti quasi sufficienti

Altra barzelletta. Nella città dove ogni cassonetto sembra una discarica, dove le strade sono sporche e il servizio di raccolta va avanti per miracolo la soglia si attesta ovviamente sotto la sufficienza ma sono in ripresa, dopo il crollo dovuto al blocco dei mezzi tra maggio e agosto, i servizi di pulizia della città e raccolta dei rifiuti: i romani assegnano a entrambi un voto medio di 4,6 su 10. Altra chicca riguarda i trasporti: ègiudicato a filo con la sufficienza, e ottiene un voto medio di 5,6 su 10, il servizio di bus e tram a Roma. Va meglio con 5,9 su 10 il servizio delle metropolitane.

Sosta a pagamento e cimiteri male, bene acqua e luce

I romani bocciano il servizio di sosta a pagamento e gli assegnano un voto medio di 5,2 su 10. E qui la risposta immediata sarebbe: davvero? Non per stupore ovviamente ma come per dire che ci importa poco. Bocciati anche i servizi cimiteriali ma questa è una costante come che venga promosso il servizio elettrico e idrico: tradotto, la gestione Acea va sempre benissimo.