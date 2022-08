Roma, riabilitati i treni della metro B: operativi quattro mezzi su sei

Quattro dei sei treni della metro B torneranno operativi entro l'inizio dell'anno scolastico. Arriva l'ok dell'Ansfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, dopo le revisioni dei mezzi.

Il Comune ha comunicato il rientro in servizio di quattro dei sei treni della metro B che, con 22 mezzi a disposizione, garantiranno una frequenza di 4 minuti. La conferma arriva dopo il nulla osta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che ha autorizzato il ripristino dei servizi dopo che erano stati sospesi per un ritardo nelle operazioni di manutenzione quinquiennali. Gli altri due treni rimangono ancora in fase di revisione.

L'Assessore alla Mobilità, “Evitati disagi e pesanti ritardi”

“In questo modo scongiuriamo i gravi disagi, con pesanti ritardi e in casi estremi anche la chiusura della Metro B1, che i cittadini sono stati costretti a sopportare nei mesi scorsi – ha commentato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità -. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente il Dipartimento Mobilità, la Commissione tecnica, ATAC e Ansfisa che hanno lavorato anche durante il mese di agosto per raggiungere, dopo la riammissione in servizio dei convogli della Metro C, un altro importante risultato per Roma e per tutti i cittadini che potranno usufruire di un servizio efficiente alla ripresa delle attività professionali, scolastiche e accademiche dopo la pausa estiva”.