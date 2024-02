Roma, ricostruita la statua colossale di Costantino: sarà esposta gratis

La statua colosso dell'imperatore Costantino ricostruita interamente ed esposta gratuitamente per tutti. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore alla Cultura Miguel Gotor, il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce, il curatore Salvatore Settis e i rappresentanti di Factum Foundation hanno presentato l'opera al pubblico.

Un bagno di folla all'ombra del Campidoglio

Importanza epocale

"Tutti, romani e turisti - ha detto Gualtieri - potranno venire qui e ammirare questa meravigliosa ricostruzione della statua di Costantino: è stato un lavoro straordinario, fatto utilizzando i frammenti originali che sono conservati nei Musei Capitolini. La statua è stata riprodotta proprio com'era, è alta 13 metri, è un vero colosso che rappresentava il potere imperiale di Costantino che ha trionfato a Ponte Milvio. Probabilmente è stata utilizzata proprio una statua di Giove, come base, o forse è stata ispirata al Zeus di Fidia: i ricercatori stanno cercando di far chiarezza su questo punto. È molto affascinante questo rapporto della città con il passato che stiamo facendo rivivere, collocando i frammenti del passato nel tessuto urbano contemporaneo, come fatto con la Forma Urbis"