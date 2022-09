Roma, rompe il naso a un 70enne con una bottiglia dopo una lite in un bar

Un capoverdiano di 28 anni, denunciato per lesioni e minacce aggravate, ha colpito in testa e sul viso il 70enne, che è stato portato in ospedale.

Un bar di viale Palmiro Togliatti si è trasformato nel far west quando una lite è sfociata in uno scontro a bottigliate. Un capoverdiano di 28 anni ha rotto una bottiglia in faccia a un 70enne, fratturandogli il setto nasale. L'aggressore è stato identificato dalle forze dell'ordine e ora è denunciato per lesioni e minacce aggravate contro l'uomo che è in ospedale con 30 giorni di prognosi.