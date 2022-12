Roma, rompono una bottiglia su bus Atac e aggrediscono l'autista, denunciati

Hanno rotto una bottiglia di vetro su un bus dell'Atac e hanno aggredito verbalmente l'autista del mezzo.

Protagonisti due stranieri, un uomo e una donna, rispettivamente di 49 e 35 anni, che la notte del 24 dicembre, alla vigilia di Natale, hanno causato l'interruzione del servizio sul mezzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Villa Bonelli che hanno denunciato entrambi per interruzione di pubblico servizio e l'uomo anche per falsa attestazione a pubblico ufficiale. La donna, in stato di ebbrezza, è stata poi portata dal 118 all'ospedale Sant'Eugenio.