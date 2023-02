Furto di carburanti dall'Ama: 7 patteggiamenti e 18 udienze preliminari

Sette persone, di cui quattro dipendenti dell'Ama, hanno patteggiato una pena compresa tra un anno e 11 mesi e due e 3 mesi. I sette sono accusati di aver rubato del carburante dai mezzi Ama per poi rivenderlo. Per altri 18 indagati invece è stata fissata l'udienza preliminare.

A ottobre per gli imputati era scattata una misura di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip ed eseguita dal comando provinciale della Guardia di Finanza, perché gravemente indiziati del reato di associazione a delinquere con il fine del peculato. Secondo le indagini, condotte con la collaborazione dell'Ama, gli imputati avrebbero rubato del carburante dai mezzi per poi rivenderli ad altri.