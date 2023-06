Roma, rubava i libri di Gianluca Arrighi: a processo il ladro "intellettuale"

Un uomo è stato denunciato per aver ripetutamente rubato i romanzi dello scrittore Gianluca Arrighi da un banco per la vendita di libri, nuovi e usati, a Porta Portese. Colto in flagrante e denunciato, il “ladro intellettuale” andrà a processo il 20 luglio.

I fatti risalgono alla fine del 2021. Il primo furto è avvenuto il 28 novembre 2021. Il libraio e sua moglie stavano facendo il rendiconto dei libri venduti quel giorno, quando si sono accorti che nella sezione “Gialli e Thriller” mancavano tre libri dello scrittore Gianluca Arrighi, che però non risultavano essere stati venduti. Si trattava delle opere “Intrigo in Costa Verde”, “Crimina Romana” e “Oltre ogni verità”. Una settimana dopo, il 5 dicembre 2021, il libraio e la moglie hanno nuovamente fatto il rendiconto dei libri venduti scoprendo che erano scomparsi altri tre volumi. Stavolta si trattava di due copie di “Vincolo di sangue” e una copia di “A un passo dalla follia”, sempre di Ginaluca Arrighi. Domenica 12 dicembre 2021 la storia si è ripetuta una terza volta: erano spariti altri tre volumi. I libri rubati stavolta erano “Inganno della memoria”, “Sulle orme del brivido” e “Il confine dell'ombra”.

Il ladro smascherato

Visti questi furti, il libraio, la moglie e i suoi due figli hanno cominciato a tenere d'occhio più attentamente il banco. E infatti il 19 dicembre il ladro è tornato per prendere altri libri. I due figli del libraio, infatti si sono accorti che c'era una uomo con una borsa a tracolla che si aggirava tra le varie sezioni con fare sospetto. Approfittando di un momento in cui c'erano molti clienti, l'uomo ha afferrato uno dei volumi di Gianluca Arrighi e lo ha infilato nella borsa. Stavolta però era stato visto, e i figli del libraio lo hanno prontamente fermato intimandogli di restituire il libro. Confrontato dal libraio, l'uomo ha ammesso di aver rubato i libri. Come giustificazione ha detto di essere un grande fan di Arrighi e di aver rubato i volumi perché non poteva comprarli, avendo perso il lavoro a causa del Covid. La sua intenzione sarebbe stata quella di regalarli a parenti e amici in vista del Natale . Mortificato, ha promesso di restituire i libri.

Tuttavia i libri non sono mai stati restituiti e il libraio ha sporto denuncia contro il ladro “intellettuale”. L'uomo ora rischia una condanna di da 2 a 6 anni di carcere per furto aggravato.