Roma, sabato 30 settembre a San Giovanni si dona il sangue in parrocchia

Il prossimo sabato 30 settembre 2023 a Roma, nella zona San Giovanni, ci sarà una raccolta straordinaria di sangue organizzata dalla Parrocchia San Martino I Papa e l’Associazione EMATOS FIDAS Odv con l’Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina. Sarà possibile donare il sangue dalle 8.30 alle 11.30 di sabato, presso i saloni parrocchiali siti in Via Veio 37 (Metro A San Giovanni).

Il parroco

Così Il parroco Don Antonio Pompili: “Quella tra la nostra Parrocchia e l’associazione EMATOS è una collaborazione che dura da anni per dare la possibilità a quanti vogliono compiere il gesto solidale di donare il sangue di farlo nel territorio. Infatti personale medico e paramedico, usufruendo dei locali parrocchiali , opportunamente sanificati per l’occasione, si rendono disponibili due volte l’anno per l’effettuazione dei prelievi”.

AAA cercasi donatori

“Abbiamo un certo numero di donatori “storici” che purtroppo con il tempo è andato diminuendo, un po’ anche per via del raggiungimento del limite di età per la donazione. Speriamo che, sapendo dell’iniziativa attraverso questo comunicato, nuovi donatori vogliano prendere parte”.