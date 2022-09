Roma, salta la raccolta differenziata e i rifiuti strabordano dai cassonetti

I dipendenti dell'Ama denunciano il tilt della raccolta differenziata e sotto ai video su Twitter: “Ci passa una cassa ragno privata a settimana e il contenuto dei cassonetti danneggia il compattatore robotizzato”.

A lanciare l'allarme sono i lavoratori Ama sui social che, postando i video dei cassonetti strabordanti, spiegano il mancato passaggio dei mezzi adeguati per la raccolta dei rifiuti dai cassonetti che, accumulandosi, non lasciano spazio alle persone che sono costrette a gettarli dove possono mandando in tilt la raccolta differenziata.

I tweet e le risposte denuncia sotto ai video

Postando i video dei cassonetti che non riescono a contenere i rifiuti, dal profilo Twitter Lavoratori_Ama, alla domanda: “Sembra che quando salta la differenziata non si traduce in un semplice ritardo della raccolta, bensì finisce tutto nell'indifferenziato”, rispondono che “tutti i rifiuti che finiscono in terra e nei cassonetti grigi, perchè l'utente che trova gli altri pieni non aspetta lo svuotamento, vanno direttamente nell'indifferenziato”, alterando così il processo di differenziazione.

“La cassa ragno è privata e passa una volta a settimana”

C'è poi il video, registrato a Prenestina, dove una serie di cassonetti strabordanti vengono filmati e postati sul profilo Twitter, sotto al quale denunciano la frequenza con la quale i mezzi di rilevamento dei rifiuti passano: “Ci passa una cassa ragno privata a settimana, inoltre – aggiungono – il contenuto di quei cassonetti può danneggiare il compattatore robotizzato”.