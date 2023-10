Roma, Salvini: "I nemici dell'ambiente sono quei cretini che bloccano il Gra"

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini va giù duro contro gli ultras dell'ambiente. "I veri nemici dell'ambiente sono quei cretini che bloccano il Grande Raccordo Anulare di Roma o le autostrade". Parole dure per ribadire la lotta ad ogni forma di sopruso.

Ira Salvini

"Per la prima volta a giugno il Parlamento europeo, dipende da quello che decideranno i popoli, potrebbe nascere una maggioranza non più a guida verde, pseudo ambientalista perché i prima nemici dell'ambiente sono questi cretini che bloccano il Grande Raccordo Anulare a Roma crerando chilometri di code pensando di aiutare l'ambiente. Sono dei cretini, non degli ambientalisti". Ad affermarlo è il vicepremiere ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo al villaggio di Coldiretti e sottolineando che "il parlamento europeo da quanto esiste ha sempre avuto una maggioranza forte con una componente socialista e di sinistra".