Roma, San Saba compie 100 anni: festa grande nel rione di Nino Manfredi

Il 28 settembre avranno inizio i festeggiamenti per il Centenario di San Saba: si celebra infatti la posa dell’ultima pietra del primo Complesso dell’Istituto Case Popolari di Roma, nel 1923. Lo scorso aprile il Primo Municipio ha approvato all’unanimità la mozione con la quale sostiene in coprogettazione l’intero evento, che avrà un’impronta culturale tesa a valorizzare l’unicità del rione.

Una kermesse ricca di importanti presenze archeologiche, storiche, artistiche, urbanistiche e soprattutto umane altamente significative per comprendere in profondità l’anima della comunità sansabina.

L'associazione

L’associazione capofila Rete Comune Inquilini Ater San Saba e le altre realtà del rione hanno individuato 11 aree che raccolgono tutti gli ambiti che faranno parte del programma. Così avremo San Saba nasce con la mostra dei materiali di archivio Ater raccolti e ordinati dall’Università Roma Tre/ Architettura, nonché la basilica di San Saba.

Gli eventi in programma

San Saba gioca: Eventi con rievocazioni e tornei sportivi e ludici ai campetti della parrocchia(non dimentichiamo che il GS San Saba militava nella serie C nazionale di pallacanestro negli anni 60 e ben 4 società di basket erano presenti nel rione! ).

San Saba dipinge: Laboratori con scuola di pittura, estemporanea in piazza, mostre e decorazione della Panchina del Centenario.

San Saba interpreta: con rappresentazioni teatrali al teatro Anfitrione, al Centro Anziani e nei lotti delle case Ater.

San Saba canta: con la musica dei tanti gruppi e cantanti sansabini in piazza,nei lotti e al Centro Anziani;San Saba ricorda: con gli alberi parlanti che raccontano storie di personaggi del rione scritte dagli abitanti e illustrate da foto artistiche.

San Saba scrive: con la presentazione dei libri sul rione e reading di poesia.

San Saba accoglie: con i molti progetti solidali presenti nel territorio e nella parrocchia.

San Saba cammina: con visite guidate a tema, a piedi e in bicicletta, condotte da varie associazioni cittadine anche in lingua inglese.

San Saba riflette: con letture e incontri di approfondimento culturale e spirituale.

San Saba festeggia: con il pranzo sociale dell’8 ottobre, la festa parrocchiale di San Saba, la Caccia al tesoro e la Pesca di Beneficenza del Centenario. Oltre 60 eventi dal 28 settembre al 3 dicembre che si svolgeranno sul territorio del rione a ingresso libero.

Il futuro del rione

Con queste iniziative si vuole immaginare il rione San Saba come uno spazio collettivo da valorizzare e tutelare proprio per la sua forte connotazione identitaria. Tutti gli eventi proposti assumono appieno la fisionomia di un vero museo diffuso che consente di riconnettere l’insieme delle risorse materiali e immateriali in percorsi di fruizione collettiva. In questo modo si realizza, ora e nei tempi a venire, un vero processo di patrimonializzazione partecipata del territorio. Il Museo Diffuso, quindi appartiene alla comunità, anzi la stessa comunità è il Museo Diffuso.