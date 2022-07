Roma, Santa Maria in Trastevere diventa "Piazza della Fotografia"

Troppo caldo per andare nei musei? Allora l'arte arriva in piazza, per la precisione a Santa Maria in Trastevere, che fino al 24 settembre si trasforma in un museo a cielo aperto della fotografia.

La piazza diventa un grande hub culturale gratuito per cittadini e turisti sul mondo dell’immagine storica, contemporanea e internazionale.

Il calendario dell'evento

In calendario tutti i giorni, attraverso un grande LedWall montato in piazza, le proiezioni di videoinstallazioni di progetti fotografici, in loop dalle 13 all’una di notte, arricchite da incontri di approfondimento e performance. Ogni settimana una nuova videoinstallazione e una talk, dedicati ad un tema di volta in volta diverso.

Tra gli appuntamenti in calendario una videoinstallazione dedicata alle immagini dei giovani creativi nei musei e nei siti archeologici della Capitale, a cura di TWM Factory; gli scatti dell’archeologo e speleologo Carlo Pavia, pioniere della fotografia in ambienti sotterranei archeologici; le immagini inedite delle missioni spaziali italiane nello spazio profondo a cura dell’ASI - Agenzia Spaziale Italiana; le foto dei più importanti avvenimenti internazionali realizzate dai fotogiornalisti dell’Ansa; un omaggio fotografico a Gassman, Manfredi, Mastroianni, Sordi, Tognazzi e Vitti, con foto di scena e rubate alla loro quotidianità a cura dell’Archivio Luce Cinecittà.

In programma anche la call internazionale gratuita ‘Tutti gli sguardi portano a Roma’, una video installazione composta dalle fotografie catturate da romani e turisti in viaggio nella Capitale, scatti di una città che riparte dopo gli anni drammatici della pandemia.