Roma, Santo Stefano con le star della danza in “Red Carpet Ballet Gala”

Quest'anno il Santo Stefano lo si potrà passare con le nuove star della danza internazionale. A Roma arriva infatti “Red Carpet Ballet Gala”, uno spettacolo di balletto che, oltre a mettere in scena alcuni delle più celebri opere di danza, sarà l'occasione per presentare i nuovi primi ballerini di alcune delle più prestigiose compagnie di danza internazionali.

Saranno messe in scena alcuni dei più famosi capolavori del balletto, come “Il Lago dei Cigni”, “Lo Schiaccianoci”, “La Bella Addormentata”, la “Terza Sinfonia di Mahler”, “After the rain” e “Infra”. Sul palco si esibiranno tutti ballerini emergenti nel balletto internazionale. Tra questi Lucia Lacarra, San Francisco Ballet, Jacopo Bellussi, Yanier Gomez, Young Gyu Choi, Sasaki Mariko, Lukas Braendsrod, Ida Praetorius, Ana Sophia Scheller, Adhonay Soares da Silva, Agnes Su, Martina Giuffrida.

“Red Carpet Ballet Gala” andrà in scena all'Auditorium della Conciliazione il 26 dicembre, dalle 19 alle 21.