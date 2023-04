Roma, scatole, buste e lattine: montagne di immondizia a Borgo Pio

Scatole, resti di panini, buste di carta, lattine vuote e accartocciate, contenitori di patatine: montagne di rifiuti. La foto non stupirebbe troppo, visto quel che accade in città. Il problema è che queste foto sono state scattate a Borgo Pio, a pochi passi da piazza San Pietro.

“A San Pietro sempre meglio” scrive l'utente di Twitter che ha pubblicato le foto. Le foto sono state scattate in via di Porta Angelica, ma anche in via del Mascherino e a Borgo Pio e Borgo Vittorio, all'altezza del McDonald. E infatti gran parte dei rifiuti immortalati sono proprio resti dei pasti del McDonald.