Roma, sciopero dei trasporti: il solito vizietto del venerdì. Stop bus e metro

Un nuovo sciopero dei trasporti fermerà i trasporti della Capitale venerdì 17 febbraio. Casualmente lo sciopero è stato indetto proprio di venerdì, proprio prima del weekend, come di consueto. Il solito vizietto dello sciopero nei giorni prefestivi. Il blocco interesserà i trasporti dell'Atac, bus, metro e tram, i bus della Roma Tpl e anche la Roma Lido e della Roma Nord, gestite dalla Cotral.

Nello specifico lo sciopero comincerà alle 8,30 e durerà fino a fine servizio. Sarà garantito il servizio, sia sulle metropolitane che sugli autobus, dall'apertura del servizio fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20, cioè nell'ora di punta del mattino e nell'ora del rientro alla sera.

Le motivazioni

L'agitazione è stata lanciata dall'Usb, che l'ha motivata dicendo di voler denunciare “i rinnovi contrattuali ‘farsa’, gli aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti, rilanciando allo stesso tempo il documento piattaforma di proposta contrattuale nazionale del settore, ‘Trasportiamo Diritti’, in cui queste tematiche sono affrontate in modo approfondito con l’obbiettivo di rimettere al centro la qualità della mobilità cittadina e la qualità del lavoro, rendere possibile un servizio pubblico sicuro e dignitoso che risponda in modo efficiente alle reali esigenze dei territori in un contesto di lavoro sano e rispettoso degli operatori del settore”. Tra le richieste, quindi ci sono la parificazione contrattuale, una razionalizzazione degli aumenti salariali, l'orario di lavoro a 35 ore e altre.