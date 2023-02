Treno si ferma in galleria sulla Roma Nord: i passeggeri a piedi sui binari

Un treno della linea Roma Nord si è bloccato in galleria, rimanendo fermo per più di un'ora. La causa, a quanto pare, è stata un guasto al sistema elettrico che ha fatto fermare il treno tra le stazioni di Flaminio ed Euclide. I passeggeri alla fine sono stati fatti scendere sui binari e sono tornati a Flaminio a piedi, illuminati dalle sole luci dei cellulari.

A raccontarlo è stata una giornalista della Rai che si trovava a bordo della vettura. ''Dopo una partenza difficoltosa - racconta Gimignani, la giornalista Rai - il convoglio si è fermato in mezzo alla galleria prima di arrivare alla fermata di Euclide. I passeggeri sono stati di fatto prigionieri per un’ora”. La giornalista ha raccontato che molte persone a bordo hanno cominciato a sentirsi male. C'era chi tentava di chiamare i soccorsi, ma sotto la galleria i cellulari non prendevano il segnale. Solo il macchinista riusciva a tenersi in contatto con l'esterno, grazie al telefono di emergenza di bordo.

Passeggiata a piedi sui binari

Dopo più di un'ora, il macchinista ha aperto una portiera della vettura e ha fatto scendere sui binari i passeggeri che, al buio, sono tornati alla stazione precedente. Dopodiché il servizio è stato sospeso per risolvere il guasto.

''Dopo il nostro arrivo la stazione è stata chiusa e il servizio sospeso - ha raccontato ancora la giornalista - ci hanno detto che dipendeva da un guasto riguardante il sistema elettrico. Prendo quella linea da molti anni, ma la situazione degli ultimi mesi, soprattutto dopo l’estate, non si era mai verificata. Ora io mi chiedo se a qualcuno interessa dei passeggeri''.