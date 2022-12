Roma, sciopero dei trasporti: metro A chiusa. Disagi su metro B, bus e tram

È scattato lo sciopero di 24 ore dei trasporti pubblici anche a Roma. La metro A resterà chiusa, mentre sulla metro B e sulla linea B1 ci saranno dei rallentamenti. Il servizio della metro C invece sarà regolare. Disagi anche per quanto riguarda le corse di autobus e tram.

Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle USB, Cobas, Cub trasporti, Sgb, Alcobas, OrSA.

Disagi sui trasporti

Nel dettaglio, la metro A è stata chiusa dopo aver eseguito le ultime corse delle fasce garantite fino alle 8,30. Stessa cosa per quanto riguarda la Roma Lido, chiuso dopo l'ultima corsa alle 9,45. La linea B e la linea B1 potranno subire riduzioni delle corse. Disagi anche per quanto riguarda autobus e tram. Il servizio sarà garantito nell'ora del rientro, tra le 17 e le 20. Poi il servizio sarà di nuovo interrotto o rallentato fino al consueto orario di chiusura.

Lo sciopero coinvolge anche i treni regionali, che potrebbero subire riduzioni e annullamenti di corsa, garantite però negli orari critici per i pendolari.

Conseguenze sul traffico

A causa dello stop dei trasporti pubblici, nel centro della città c'è un traffico molto intenso.

Forte traffico nelle vie del centro, sull'Appia e sulla Casilina, come anche sull'Aurelia e sulla Tuscolana. Traffico intenso anche sulla Tangenziale, all'altezza del tronchetto urbano dell'A24. Rallentamenti anche via di Boccea, via Pineta Sacchetti e nelle vie intorno alla stazione Termini.