Roma, scippa un'anziana: pestato a calci e pugni. Video choc al Quarticciolo

E' stato pestato brutalmente da un gruppo di ragazzi. A calci e pugni e colpi di casco al viso. In uno dei quartieri più difficili di Roma: al Quarticciolo, una delle piazze di spaccio più attive della Capitale. Uno scippatore è stato prima inseguito dopo aver scippato un'anziana su via Palmiro Togliatti e poi è stato bloccato e picchiato a sangue da almeno 8 persone.

Una scena immortalata da un video che dimostra la violenza estrema che regna nelle periferie di Roma.

Piazza di spaccio

La zona del Quarticciolo è nota per essere una delle zone dove si spaccia droga h24. Un supermarket degli stupefacenti. Sicuramente la scena è stata notata dalle vedette dei clan che hanno prima inseguito lo scippatore per poi dargli una severa lezione.

Il video del pestaggio

Le immagini, diventate in poco tempo virali su whatsapp dimostrano come l'uomo, straniero, al termine del pestaggio non si reggeva in piedi. Una giustizia fai da te dove lo Stato non c'è. Ecco allora che, come accade nelle favelas brasiliane, le questioni vengono risolte col sangue. Per dare una lezione sia allo scippatore che a chiunque pensasse di poter intralciare il lavoro della piazza di spaccio.