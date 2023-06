Roma, scompaso un 17enne. L'appello poi l'annuncio sui social: “Sta bene”

Centocelle, scompare un ragazzo di 17 anni. La madre oltre ad avvertire le forze dell'ordine ha chiesto aiuto sui social chiedendo aiuto per ritrovare Mattia Esposito. Poche ore dopo il ragazzo è stato ritrovato: “E' stato appena ritrovato - ha scritto la madre - sta bene”.

Mattia Esposito, il ragazzo, si era allontanato da casa martedì 30 maggio per andare a scuola. Ma a scuola non è mai arrivato. Ore di paura per i familiari del 17enne. Non sapendo come ritrovarlo, la madre ha pubblicato più post su Facebook chiedendo aiuto agli abitanti di Centocelle e Tor de Schiavi a ritrovare il giovane. “Mio figlio Mattia – ha scritto – non ha dormito a casa e non so dove sia”. Il caso è arrivato anche a Chi l'ha visto, dove i genitori hanno lanciato un appello.

Infine il ragazzo è stato ritrovato dagli agenti della Polizia. È stato appena ritrovato - ha scritto sempre la madre su Facebook - sta bene. Ringrazio tutti di vero cuore, enza tutti voi sarebbe stato tutto più complicato. Il mondo ha ancora una possibilità di salvezza”.