Roma, scontro frontale tra un auto e una moto: 31enne muore in via Ostiense

Grave incidente sulla via Ostiense: un motociclista di 31 anni è morto nello scontro frontale con una macchina. L'incidente si è verificato intorno alle 6,30 sulla via Ostiense, all'altezza dell'incrocio con via di Malafede, a Casal Bernocchi

La macchina che ha centrato lo scooter era un'Opel Meriva. Nell'impatto il motociclista è stato sbalzato via ed è morto sul colpo. I soccorritori hanno potuto solo constatare la sua morte. Alla guida della macchina c'era una donna di 28 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia del Distretto Mare, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Per farlo hanno chiuso per alcune ore il tratto della via Ostiense che dall'incrocio con via di Malafede e l'incrocio con via di Fiumalbo. Ora il tratto è stato riaperto.

La dinamcia dell'incidente non è ancora del tutto chiara. La donna che guidava l'auto sarà sottoposta ai test per verificare se avesse assunto alcool o droghe prima di mettersi alla guida.