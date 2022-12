Roma, scoperta dai Carabinieri la “droga di Babbo Natale”: 2 ragazzi arrestati

Due 19enni sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli. I due nascondevano in macchina più di 70 grammi di droga, contrassegnata da simbolini di Babbo Natale. Nel frattempo, sempre per droga sono stati arrestati anche due nigeriani, uno dei quali alla stazione di Roma Tiburtina. Tutti gli arresti, avvenuti tra il 22 e il 23 dicembre, sono stati convalidati.

La scoperta della “droga di Babbo Natale” è avvenuta nel corso di un controllo sulla circolazione stradale. I Carabinieri, insospettiti dal comportamento dei due giovani, hanno deciso di perquisire loro e la loro auto. E così i militare hanno trovato 40 dosi di droga, pari 44 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina. Alcune delle dosi erano decorate con una faccia di Babbo Natale.

I Carabinieri hanno poi perquisito le abitazioni dei ragazzi, trovando altra droga: 6 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana, insieme a materiale per tagliare e confezionare le dosi e 140 euro in contanti. I due sono stati quindi arrestati.

L'arresto dei due nigeriani

In manette sono finiti anche due cittadini nigeriani. Il primo, un 24enne, è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione Nomentana all'interno della Stazione Roma Tiburtina. L'uomo è stato trovato in possesso di 63 grammi di shaboo, un tipo di anfetamina. Inoltre il nigeriano era anche in possesso di 1190 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato.

L'altro nigeriano è un 34enne, sorpreso dai Carabinieri della Compagnia dei Parioli in possesso di alcuni ovuli contenenti 18 grammi di cocaina e 11 grammi di eroina.