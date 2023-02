Roma, scoperta una casa di appuntamenti con prostitute cinesi. Due indagate

Un centro massaggi gestito di Roma era in realtà la copertura per una vera e propria casa di appuntamenti per prostitute cinesi. Questo è quanto è stato scoperto, a seguito di attente indagini e appostamenti, dal II Reparto della Squadra Mobile della Polizia, che si occupa del contrasto alla prostituzione. Due donne cinesi sono gravemente indiziate per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Le indagini sono state condotte durante il 2022. Le operazioni non sono state facili: infatti il centro massaggi aveva i vetri oscurati e aveva affisso fuori parecchi cartelli e manifesti, rendendo difficile vedere da fuori cosa accadesse all'interno.

La scoperta e il sequestro

Nonostante le difficoltà, gli agenti sono riusciti a scoprire che all'interno del centro massaggi era stato organizzato un vera e propria casa per appuntamenti, frequentata da uomini di tutte le età e classi e ceti sociali. A gestire il tutto era una donna cinese di 49 anni, che faceva prostituire varie connazionali di età compresa tra i 30 e il 50 anni. Grazie agli elementi raccolti, la 49enne e un'altra donna cinese sono entrambe gravemente indiziate per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Gli accertamenti e le indagini sono ancora in corso, per cui la procura ha disposto il sequestro dell'immobile, situato in via Livorno, nei pressi di Porta Pia.