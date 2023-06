Roma, sedata e violentata nel letto d'ospedale. La denuncia di una paziente

Una giovane paziente del reparto Psichiatria dell'ospedale Sant'Andrea di Roma ha denunciato di essere stata sedata e violentata durante la notte. Sul caso indaga il Commissariato Flaminio.

Stando al racconto della ragazza, una 25enne, riferito dalla madre al posto di Polizia interna dell'ospedale, alcune notti fa era andata a dormire nel suo letto nel reparto di psichiatria, in cui era ricoverata da alcuni giorni. Come di consueto prima di dormire era stata sedata. Quando si è svegliata si è ritrovata nuda. Stordita dai sedativi e anche da una dose di metadone, che stando alla denuncia da alcuni giorni qualcuno le stava somministrando, la ragazza sarebbe stata aggredita e stuprata nel letto. A causa dei sedativi si è addormentata almeno due volte prima di riuscire ad alzarsi e ad avvertire gli agenti di guardia.

Le indagini

Gli agenti del Commissariato Flaminio stanno conducendo le indagini, come riferisce il Corriere della Sera. Nell'ospedale Sant'Andrea gli agenti hanno già acquisito le cartelle cliniche della ragazza, i documenti medici. Non è escluso che vengano sequestrate le lenzuola del letto in cui si trovava la ragazza e i suoi vestiti, per verificare la presenza di eventuali residui di dna dell'aggressore. Inoltre i poliziotti stanno sentendo le testimonianze di medici, infermieri e addetti alla sicurezza che erano di turno nelle ore in cui la giovane ha detto di aver subito la violenza. Fondamentali saranno anche le riprese delle telecamere di sorveglianza interne al reparto.

La denuncia della madre

"Le hanno somministrato del metadone - denuncia la madre - sconsigliabile nelle sue condizioni. Nella cartella clinica è riportata la violenza. Mia figlia in quel momento era sedata e ora è sotto shock. Chi l'ha violentata, sapeva di poterlo fare indisturbato. Il modo in cui seguono in pazienti in quel reparto solleva dei dubbi sulla loro ripresa. Più di una volta siamo arrivati noi con dei cambi perché mia figlia non era accudita nel modo giusto”.