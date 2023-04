Roma, sedicenne ruba la moto a papà e va a sbattere inseguito dai carabinieri

Ruba la moto da enduro al padre e fugge all'alt dei carabinieri. Cade, si ferisce e viene ricoverato al Bambino Gesù.

Succede a Roma, dove l'espediente per poter sfuggire ad un controllo senza essere identificato si è rivelato fallace per un ragazzo di sedici anni. Il nastro adesivo sulla targa, a coprire i numeri identificativi del mezzo, ha destato l’attenzione del Nucleo RadioMobile di Roma.

Soccorso dai carabinieri e ricoverato al Bambino Gesù

La Enduro appartiene al padre, e non è la prima volta che si verificano episodi del genere specialmente con questo tipo di moto. Il ragazzo è fuggito di fronte al cenno dei carabinieri che avevano intenzione di fermarlo per un controllo, che poi, non solo l’hanno identificato ma l’hanno dovuto trasportare in ospedale, al Bambin Gesù, perché accelerando è caduto dalla moto stessa.