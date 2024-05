Roma, sgomberate le ex Officine Romanazzi: il blitz, via 46 occupanti abusivi

Dalle prime ore di questa mattina, lunedì 27 maggio, così come deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale Roma Capitale, hanno avviato le operazioni di sgombero, bonifica e messa in sicurezza dell’area.

La zona è da tutti conosciuta come ex officine Romanazzi, in via di Tor Cervara.

Gli occupanti

Nell’area erano presenti 46 cittadini stranieri provenienti dalla fascia sub-sahariana, per i quali sono tuttora in corso le verifiche delle singole posizioni sul territorio nazionale e 11 italiani. Uno dei cittadini stranieri era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari quale aggravamento di una precedente misura cautelare meno restrittiva. Altri 2 cittadini stranieri sono stati denunciati alla Magistratura per aver opposto resistenza durante le operazioni di Polizia.

Le baracche

All’interno delle baracche di fortuna sono stati trovati: più di 130 grammi di sostante stupefacenti (marijuana, hashish, cocaina ed eroina) ed il materiale solitamente usato per lo sporzionamento e la preparazione delle singole dosi, oltre a vari bilancini di precisione; un motoveicolo rubato; alcuni preziosi, per cui sono in corso accertamenti relativi alla loro provenienza; svariate bombole di gas; numerose biciclette e monopattini, probabilmente oggetto di furto. Al termine delle operazioni l’area verrà consegnata ad un rappresentante della società già proprietaria dell’immobile.