Roma si avvicina al Giappone con i nuovi voli aerei targati ITA airways

ITA Airways potenzia la sua offerta di voli diretti tra Tokyo Haneda e Roma Fiumicino per andare incontro all'aumento significativo della domanda. Dal corrente mese di marzo la Compagnia opera 2 frequenze aggiuntive per volare tra le due capitali portando a 7 il totale delle frequenze settimanali tra il Giappone e l'Italia.

L'incremento dell'offerta verso la capitale giapponese è un'ulteriore conferma degli ottimi risultati in termini di load factor registrati nel 2023 sul collegamento tra Tokyo Haneda e Roma Fiumicino lanciato a fine 2022.

Roma-Tokyo

Grazie alle nuove frequenze, i clienti ITA Airways avranno a disposizione un volo giornaliero per volare dal Giappone, mercato strategico per il traffico Business e Leisure. L’operativo del collegamento Tokyo Haneda - Roma Fiumicino, nella prossima stagione Summer, prevede tutti i giorni la partenza da Tokyo alle 12:25 (ora locale) e l'arrivo a Roma Fiumicino alle 20:10 (ora locale). Il ritorno da Roma Fiumicino è previsto alle 14:55 (ora locale) con atterraggio a Tokyo alle 10:25 (ora locale) del giorno successivo.

Espansione ITA

Continua nell’anno in corso l’espansione di ITA Airways sul lungo e medio raggio. Nord America, Africa e Medio Oriente saranno i mercati in cui la Compagnia inaugurerà voli diretti dal suo hub di Roma Fiumicino. In particolare, ad aprile verrà lanciato il nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a Chicago e, a maggio, i collegamenti diretti con Toronto e Riyadh. A giugno sarà la volta dei voli diretti per Accra e Kuwait City, a luglio di Dakar e ad agosto di Gedda. In totale, nell'estate 2024, ITA Airways opererà 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Inoltre, nel picco della stagione estiva, ITA Airways aggiungerà 10 collegamenti stagionali, selezionati tra le destinazioni turistiche più ambite del Mediterraneo, tra cui Grecia, Spagna, Croazia e isole italiane, raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate (Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, oltre a Spalato e Cefalonia operate solo da Roma Fiumicino).

Le nuove destinazioni

Le nuove destinazioni intercontinentali della Summer 2024 si aggiungono ai voli diretti di lungo raggio già nell’operativo della Compagnia verso New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi. ITA Airways ha iniziato la sua attività il 15 ottobre 2021 con una flotta di 52 aeromobili. Al centro della strategia della Compagnia c'è l'ambizione di essere ambasciatrice del Made in Italy grazie all’offerta di servizi personalizzati che assicurano un'esperienza di volo completamente italiana in ogni fase del viaggio. Questo obiettivo è raggiunto grazie a importanti partnership con rinomati marchi italiani, come Brunello Cucinelli, che ha disegnato le uniformi dell'equipaggio e del personale di terra, Walter De Silva, che ha creato gli interni dei nuovi aeromobili di ITA Airways, e chef italiani stellati, che firmano l'offerta gastronomica di bordo. Uno dei pilastri strategici della Compagnia è anche l'impegno per la sostenibilità, raggiunto grazie a un continuo rinnovamento della flotta con aeromobili tecnologicamente avanzati ed efficienti. La flotta di ITA Airways comprende attualmente 83 aeromobili Airbus, di cui 40 di ultima generazione.