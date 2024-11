Roma, si fermano i vigili urbani: “Siamo tutti Daniele Virgili”. I sindacati: "La protesta si estenda a tutta Italia”

É il giorno dell'indignazione e della protesta oggi 12 Novembre, dove in Campidoglio alle ore 11.00 é attesa una manifestazione dei caschi bianchi romani a seguito dello sciopero indetto da CGIL CISL UIL al quale hanno aderito anche i sindacati autonomi.

Sulla vicenda è intervenuta una nota del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) che per voce del Segretario Romano Marco Milani dichiara: "Come Sindacato abbiamo invitato i nostri iscritti a partecipare ad ogni forma di sciopero e di protesta a partire da quella tenutasi già in data 4 Novembre. L'indignazione per il dramma del collega Daniele Virgili, che mette alla luce la vergognosa mancanza di tutele degli appartenenti alle Polizie Locali, non resti solo una questione romana”.

Milani, Supl: "Da 40 anni attendiamo una legge sulla tutela delle Polizie Locali"

Per Milani, “Il diritto al riconoscimento giuridico dell' equiparazione alle altre forze di Polizia é una questione che investe gli oltre 60000 poliziotti locali d'Italia ed é ora che il governo si svegli, accelerando su una legge di riforma attesa da oltre 40 anni. Per questi motivi, ci auspichiamo che Roma sia solo l'inizio di una concreta e compatta mobilitazione della categoria".