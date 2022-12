Roma, si finge un nipote e ruba 20000 euro a un'anziana: arrestato un 23enne

Truffa record a Bracciano: un uomo si è finto il nipote di un'anziana per convincerla a consegnargli del denaro. Il malvivente è riuscito a sottrarre alla donna un totale di 20mila euro. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri.

La truffa era accaduta nell'ottobre scorso nel comune di Bracciano.

Il fatto

Il truffatore, un 23enne di Napoli, aveva telefonato alla donna fingendosi un nipote in difficoltà e le aveva chiesto di versare 4000 euro all'ufficio postale a titolo di contrassegno per un pacco in giacenza. Un'ora dopo l'uomo aveva nuovamente telefonato all'anziana insieme ad un complice che si era finto il direttore dell'ufficio postale e che aveva confermato quanto detto dal finto nipote, avvertendo la donna che qualcuno si sarebbe recato a casa sua per ritirare la somma.

La donna, credendo in buona fede di stare aiutando un nipote in difficoltà, ha acconsentito alla richiesta. I truffatori ne hanno approfittato tornando più volte da lei. Nel complesso le hanno sottratto 14mila euro. Dopodiché i malviventi si sono impossessati del suo bancomat, estraendo 3000. Altri 3000 euro sono i soldi equivalenti agli oggetti d'oro che le hanno rubato nel corso delle visite a casa. Una truffa da record di 20000 euro.

Dopo un'attenta attività d'indagine i Carabinieri hanno rintracciato il truffatore e lo hanno arrestato.