Roma, si siede in metropolitana e resta ustionata: c'era dell'acido sul sedile

Disavventura per una donna di 55 in metropolitana. Si è seduta su una delle panchine in attesa del treno ed è rimasta ustionata: sul sedile c'era dell'acido o comunque una sostanza caustica.

Il fatto è accaduto lo scorso 14 giugno. La donna, una cittadina ucraina che vive in Italia dal 2000, stava andando a lavoro e come ogni mattina ha preso la metropolitana. In attesa che arrivasse il treno, la 55enne si è seduta su una delle panchine della banchina della stazione Porta Furba. Improvvisamente ha cominciato a sentire un forte bruciore al fondoschiena. Il dolore era talmente forte che la passeggera, dopo aver raggiunto la stazione Termini è scesa e ha chiesto aiuto al personale dell'Atac. La donna è stata portata in ospedale, dove le è stata diagnosticata un'ustione di terzo grado. La 55enne ha dovuto ricevere degli innesti di pelle.

Il fatto è stato segnalato alla Polizia. Gli agenti hanno subito fatto un controllo nella stazione di Porta Furba. Vicino alla panchina è stata trovata una bottiglia contenente del liquido giallo. Si pensa che si tratti di un prodotto per le pulizie che si è versato accidentalmente sulla panchina.