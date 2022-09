Roma, si vota e si canta: Renato Zero al Circo Massimo in tre sere nel weekend

Renato Zero festeggia i suoi 70 anni con sei date al Circo Massimo al via dal 23 settembre: Roma vota ma ha anche voglia di cantare e la città va in tilt.

Con sei appuntamenti, che vedranno il cantautore per la prima volta al Circo Massimo, il 23-24-25 settembre e poi il 28, 30 e 1 ottobre, la città è attesa da un weekend di fuoco e di deviazioni nei trasporti. Si parte venerdì 23 settembre.

Non solo elezioni: Renato Zero conquista il Circo Massimo

Seppur con due anni di ritardo a causa della pandemia, l'artista che compie gli anni il 30 settembre, festeggia i suoi settant'anni (scoccati due anni fa, essendo nato nel 1950) sbarcando per la prima volta in carriera al Circo Massimo. Le serate saranno sei e partono venerdì 23 settembre per poi riempire tutto il fine settimana fino a domenica 25. Le tre date successivo il 28 e il 30 settembre e il 1 ottobre.

Tra comizi elettorali e musica: la città va in tilt

Oltre alle piazze della Capitale che si caricano l'ultima volta per il voto del 25 settembre, per ascoltare “La favola mia” e “I migliori anni della nostra vita” sono attese complessivamente più di 90mila persone e dal weekend del 23-25 settembre è già caos nelle strade. Nei giorni dei concerti, su via dei Cerchi e via del Circo Massimo, da piazzale La Malfa a via di Santa Maria in Cosmedin, ci saranno chiusure al traffico dalle ore 17 e dalle ore 20 la chiusura coprirà anche il senso opposto. Deviazioni anche per le linee autobus della zona interessata alle linee C3, 81, 118, 160, 628, 715 e nMC per il 23, 28 e 30 settembre, con sabato 24 e domenica 25 settembre che vedrannno deviate anche le linee 51, 85 e 87, già coinvolte nella pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali. Il Circo Massimo è raggiungibile con la metro B nell'omonima fermata, con le corse nelle giornate di sabato e domenica che fanno orario prolungato fino alle 1,30.