Roma sommersa dai rifiuti. “Servono azioni immediate”. Ama noleggia i camion

Roma è sempre più sommersa dai rifiuti. Lo dicono anche i minisindaci dei Municipi V e VII di Roma: “Sosteniamo la battaglia di Gualtieri, ma servono azioni immediate”. E intanto Ama per sopperire alla mancanza di mezzi ha deciso di noleggiare dei camion.

La municipalizzata è rimasta infatti con solo il 50% della flotta in funzione, dopo le sentenze del Tar che hanno bloccato gli affidamenti già disposti, bocciando l'appalto del 2019 per l'acquisto di 150 nuovi mezzi. Venerdì allora l'azienda ha pubblicato un bando pubblico per il noleggio e sarebbe già arrivata la prima offerta per noleggiare i primi 40 camion compattatori da mettere in strada. Tre sarebbero già in funzione a Rocca Cencia, mentre gli altri dovrebbero arrivare nelle strade della città nel corso della settimana.

Le zone più colpite da questa emergenza rifiuti

Oltre ai rifiuti sull'arenile di Ostia denunciati dal consigliere della Lega Davide Bordoni e dal consigliere dei 5 Stelle Paolo Ferrara, le aree con più rifiuti ammassati sono le zone di Tor Tre Teste, Pigneto, Tor Bella Monaca, Torre Maura, Morena, Romanina, Don Bosco, Appio-Latino, Tuscolano, Borghesiana, Giardinetti, La Rustica e Centocelle. Tutte zone in cui Ama ha annunciato pulizie straordinarie nelle prossime ore, come anche nel quadrante est della città dove sono state annunciate raccolte su più di 500 batterie di cassonetti dislocate in 250 vie.

Gli ammassi di rifiuti, soprattutto quelli contenenti parti organiche, oltre ad attirare animali e insetti, fermentano emettendo odori nauseabondi e aumento i fastidi per gli abitanti, specialmente quelli che vivono ai piani più bassi.

L'appello dei Municipi: “La situazione non è più sostenibile”

"Le criticità – si legge in una nota diramata da Mauro Caliste e Francesco Laddaga, rispettivamente presidenti dei Municipi V e VII – dovrebbero essere in via di soluzione, grazie al rientro in servizio di molti mezzi e il noleggio di altri come extra, cui si aggiunge l'importante accordo di ieri con le rappresentanze sindacali dei lavoratori Ama. Ce lo auguriamo vivamente, perché nei nostri Municipi la situazione dei cumuli di rifiuti in strada non è più sostenibile e i cittadini sono esasperati, con l'aggiunta della preoccupazione che in concomitanza della prossima festività del 29 giugno le condizioni in strada possano nuovamente aggravarsi. Sosteniamo la battaglia del nostro sindaco Gualtieri e dell'assessora Alfonsi - aggiungono - iniziata fin dall'insediamento, nel dotare Roma di un'adeguata impiantistica e nel risanamento di Ama che anche recentemente ha portato all'individuazione di pratiche scorrette nella manutenzione dei mezzi dell'azienda, come abbiamo appreso dai media nei giorni scorsi ma vanno individuate al più presto soluzioni temporanee, e l'accordo con i lavoratori di Ama va certo in questo senso, che consentano di superare nell'immediato lo stato di sporcizia e gli innumerevoli cumuli di rifiuti che invadono troppe strade dei territori che amministriamo".