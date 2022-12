Roma sott'acqua: alberi caduti, disagi. Molti interventi dei Vigili del Fuoco

Roma è sott'acqua: in tutta la città sono caduti alberi, ci sono stati allagamenti, rallentamenti del traffico e altri disagi. Ad Acilia scoppia la rabbia per le strade allagate. I Vigili del Fuoco hanno effettuato più di 100 interventi in tutta la Capitale.

Gli allagamenti come al solito sono dovuti anche ai tombini, alle caditoie e alle fogne ostruite da foglie e detriti e questo ha scatenato la rabbia ad Acilia.

Disagi per il traffico

La pioggia battente e incessante che ha colpito Roma non accenna a fermarsi, anche se in serata ci si aspettano dei miglioramenti. Sono caduti alcuni alberi. il traffico risulta fortemente rallentato sulla via Flaminia, in via di Casal Boccone, in via della Balduina, in via di Torrevecchia, in via Bravetta, in via delle Sette Chiese e in via Annia Regilla, come anche sulla Collatina e sulla Nomentana. Rallentamenti a che nella parte sud della Capitale, con disagi a San Giovanni, a Cinecittà e sull'Appia Nuova.

Rabbia per gli allagamenti ad Acilia

Il maltempo che ha colpito la Capitale nelle ultime ore non ha risparmiato Acilia. La pioggia intensa si aggiunge a una cattiva manutenzione dei tombini e delle caditoie attorno alle strade, che quindi sono diventate dei torrenti. A mostrarlo è una signora che ha pubblicato alcuni video indignati sul suo profilo di Tiktok. “È vergognoso”.

Succede ad Acilia, nei pressi di piazza Giovanni Segantini. La cittadina indignata che ha pubblicato il video continua a ripetere: “E' una vergogna”. La causa dell'allagamento, oltre alla forte pioggia, sarebbe la mancata manutenzione dei tombini e delle caditoie di scolo.

Le foglie e gli altri detriti accumulati impediscono all'acqua di defluire e così le strade diventano dei fiumi. “Vergogna - dice la signora - e ancora non è arrivato nessuno a togliere le foglie dalle fogne. Vergognoso”.