Roma, spaccio nelle strade, armi in casa e depositi di droga: 4 arresti

A Roma lo spaccio non si ferma mai: arrestato un 31enne con il cognato e la moglie che stavano confezionando dosi di droga in casa. Scoperto un appartamento “segreto” dove un 27enne teneva la merce pronta allo spaccio.

I poliziotti del Commissariato di San Lorenzo hanno fermato al Pigneto un kosovaro di 31 anni che alla vista degli agenti ha tentato di ingoiare un ovulo di cocaina. La macchina dell'uomo, che non è riuscito nell'intento, è stata perquisita e sono stati trovati altri 3 grammi della sostanza. Al momento della perquisizione in casa, in via Einstein, sono stati trovati la moglie e il cognato, due 24enni italiani, che stavano confezionando alcune dosi di droga. La famiglia aveva nell'appartamento anche una beretta 9/21 non dichiarata con proiettili e la matricola abrasa, oltre a circa 400 grammi di hashis e 1000 euro in contanti. I tre sospettati sono arrestati e per il 31enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Droga nascosta in una casa abbandonata: arrestato

Un 27enne italiano, già indiziato per spaccio di stupefacenti, è stato fermato dopo essere stato visto insieme ad alcune persone all'ingresso di un palazzo di via Toscani e oltre ai 3 grammi di hashish trovati in casa dell'uomo, sono stati rinvenuti 1 kg della stessa sostanza e 70 grammi di cocaina in un appartamento che l'uomo usava come “deposito” per le sostanze da spacciare. Per l'uomo è scattato l'arresto, che si aggiunge insieme agli altri 3, ai 13 già effettuati nel giro di una settimana.