Roma sporca, la candidata M5S alle suppletive sfida Raggi: “Città più pulita”

Elezioni suppletive di Roma: a 72 ore circa dall'apertura dei seggi, la candidata al collegio della Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle e da sempre sostenitrice della Raggi, l'architetto Rossella Rendina, sfida il sindaco della Capitale in post Facebook di presentazione pre-voto.

Il post, con annesso video, pubblicato mercoledì sera dalla Rendina lascia poco spazio all'immaginazione: si è candidata “per una città più pulita e una politica attenta alla sostenibilità ambientale”. In pratica la candidata, al suo primo messaggio elettorale, pronti via metti in chiaro che la città capitale d'Italia deve tornare a splendere, in tutti i sensi. E poi “sostenibilità, riqualificazione e decoro urbano mettendo l'ambiente tra le priorità dell'agenda politica”, scrive ancora Rendina.

Nel video allegato al post, l'unica pentastellata propostasi per sfidare ill fortino rosso del Collegio Roma 1, dice: “I motivi che mi hanno spinto alla candidatura sono stati proprio l'amore per la bellezza di Roma e la mia passione per l'architettura sostenibile, e quindi un'idea di politica che promuova l'efficenza energetica e le fonti rinnovabili. In Parlamento, vorrei portare un nuovo contributo sulla battaglia per l'autonomia della nostra città. Roma merita di essere valorizzata come Capitale della cultura e della civiltà umana e per quanto riguarda infrastrutture e servizi necessita di un ammodernamento e di innovazione tecnologica. Inoltre credo sia giusto che il sindaco di Roma sieda in maniera permanente al tavolo del Consiglio dei Ministri, sia per una gestione autonoma delle emergenze, sia per un accesso diretto ai fondi europei”.

Per le suppletive al Collegio Roma 1 della Camera dei Deputati, si voterà domenica 1 marzo dalle 7 alle 23. I cittadini chiamati al voto sono quelli residenti nel Rione Monti, Rione Trevi, Rione Colonna, Rione Campo Marzio, Rione Ponte, Rione Parione, Rione Regola, Rione Sant'Eustachio, Rione Pigna, Rione Campitelli, Rione Sant'Angelo, Rione Ripa, Rione Borgo, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Sallustiano, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione San Saba, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Rione Prati, Quartiere Trionfale, Quartiere Flaminio, Quartiere Della Vittoria.