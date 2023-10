Roma, stazione Termini: avanzano i lavori del Giubileo. I taxi traslocano

Avanzano i cantieri alla stazione Termini in vista del Giubileo. Lunedì prossimo, 16 ottobre, iniziano i lavori veri e propri per la riqualificazione di piazza dei Cinquecento. La riorganizzazione delle soste per taxi e bus, però, è ancora tutta in via di definizione. Intanto da lunedì 16 ottobre le auto bianche non aspetteranno più i clienti proprio davanti alla stazione, ma saranno decentrate ma sempre sulla piazza: saranno comunque visibili uscendo dallo scalo ferroviario.

Lo spostamento è necessario perché i tecnici dovranno iniziare ad aprire il cantiere per realizzare il futuro nuovo molo dei taxi e il capolinea bus che da dicembre del 2024 accoglierà residenti e turisti.

Il cronoprogramma

A fine mese, quando partiranno i lavori veri e propri, tutte le auto bianche saranno spostate in via Marsala dove sono previste diverse modifiche: non faranno quindi più sosta né in via Giolitti né in piazza dei Cinquecento. Non sarà più possibile parcheggiare i veicoli privati sulle strisce blu nella rientranza di via Marsala a ridosso con l'edificio della stazione, poiché lì sarà creata l'area provvisoria con gli stalli, 43 in tutto ma con una capienza maggiore reale, destinati ai taxi in attesa dei clienti che dalla stazione Termini devono muoversi verso le diverse zone della città.La discesa taxi per l'utenza in arrivo alla stazione, invece, sarà nella parte alta di via Marsala, dove già c'è la banchina, e che guarda a piazza Indipendenza: le auto bianche si disporranno su due file nella parte alta della strada. I taxi per svoltare potranno utilizzare via Enrico De Nicola per raggiungere il molo di via Marsala. La novità principale sarà il cambio di viabilità tra il civico 78 di via Marsala e via Solferino, dalla quale poi si raggiunge piazza Indipendenza: si potrà circolare in doppio senso di marcia, quindi sarà necessario rimuovere la doppia fila perenne su via Marsala nella carreggiata propisciente alla stazione.

Per i passeggeri

Modifiche in vista anche per gli utenti del trasporto pubblico che utilizzano i bus: i mezzi in arrivo a Termini si fermeranno in via Enrico De Nicola, quelli in partenza dalla stazione invece saranno disponibili in via Giolitti. L'operazione consentirà di dividere i flussi di passaggio destinati al Tpl su gomma ed è prevista anche la realizzazione di un percorso dedicato, per il momento provvisorio, destinato ai pedoni.Il cantiere di riqualificazione della piazza, che dal 2024 sarà un'isola pedonale - con un'illuminazione particolarmente potente (40 Lumen invece che 20 Lumen, come normalmente previsto per le luci stradali) e panchine antibivacco - durerà oltre un anno ma procederà a fasi. I lavori per il molo taxi che partono lunedì dureranno quattro mesi, quindi i taxi potranno tornare su piazza dei Cinquecento a metà febbraio. I dettagli sono emersi stamattina a seguito della relazione dei tecnici di Anas nel corso di una seduta della commissione capitolina Mobilità, presieduta da Giovanni Zannola del Pd. Alla riunione hanno preso parte anche rappresentanti della categoria taxi. Anas ha fatto sapere che insieme a Ferrovie dello Stato si stanno predisponendo totem e cartelli per informare la cittadinanza delle modifiche provvisorie, in modo da agevolare l'accesso ai taxi e al trasporto pubblico di linea.

Più personale

Sarà rafforzato anche il personale che opera in stazione per le informazioni ai viaggiatori.Tuttavia, secondo Giampiero Rocca del sindacato Usb, "ancora non è chiaro dove e come effettueremo il servizio taxi a partire da lunedì e poi dalla fine del mese. Ci sarà un vero e proprio caos in un'area già molto congestionata dal traffico. E tutto questo sarà, in una situazione già critica, un ulteriore disincentivo per i tassisti a raggiungere la stazione Termini poiché sarà rallentata la circolazione in tutto il quadrante". Poco distante infatti, tra piazza della Repubblica e via Vittorio Emanuele Orlando, è in corso un'altro cantiere. E a breve è atteso l'annuncio dell'avvio dei lavori per la realizzazione del primo tratto dei binari della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio (Tva).