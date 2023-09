Roma, strappo del I Municipio: riconsegnate le deleghe di alcune zone

La presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi, restituisce al Comune le competenze sulla gestione di alcune aree del suo territorio. Si tratta di piazza Pepe all'Esquilino; via Pretoriano tra Termini e il Policlinico; l'area di via Cipro antistante la stazione della metropolitana; piazzale dei Partigiani e piazzale Ostiense.

La lettere al Messaggero

In una lettera, pubblicata dal quotidiano "Il Messaggero", infatti, la minisindaca denuncia i fatti. E ad Affaritaliani conferma: “Restituisco i poteri al Comune, perché è talmente alta l'emergenza sociale che non siamo in grado di affrontare queste situazioni. Dovremmo avere maggiore forza in termini di risorse, competenze e personale”.

Le motivazioni

Tra le motivazioni della decisione Bonaccorsi lamenta “incongruenza generale burocratica e amministrativa”. Per quanto riguarda la zona dell'Esquilino nella lettera la presidente ricorda di aver “incontrato alcuni mesi fa i cittadini dell'Esquilino per trovare una soluzione contro il degrado a piazza Pepe" ma "è impossibile intervenire sulla questione principale, lo spaccio di droga, se non vengono collocate in strade più pattuglie". Per quanto riguarda Viale Pretoriano Bonaccorsi invece spiega che "vengono sgomberate le occupazioni abusive intorno alle Mura Aureliane, ma siccome si fa fatica a controllare l'area, gli stessi occupanti ritornano indisturbati".

Coraggio Bonaccorsi

La bravissima presidente del I Municipio non è una che si fa passare le cose sotto il naso. E, stando all'attaccamento al I Municipio, sembra l'unica che abbia a cuore il bene della città. Ha sbattuto i pugni con l'assessore al commercio sulle occupazioni di suolo pubblico, ottenendo un regolamento speciale che tuteli i residenti, ha attaccato sulla pulizia del centro storico e manda avanti un municipio impossibile come quello del Centro con la passione la voglia di fare di una ragazzina. I suoi colleghi dovrebbero prendere esempio da lei. I suoi modi fanno tremare il Campidoglio a volte ma per farsi sentire a volte serve urlare. E lei lo fa benissimo e se il Centro è la sola area che non sta affondando come il resto della città il merito è di Lorenza Bonaccorsi. La poltica dovrebbe far questo, i buoi amministratori dovrebbero agire con tanto coraggio e fregandose dei tanti sissignore che riecheggiano a palzzo Senatorio. Se la Bonaccorsi è in testa alla classifica di gradimento di tutti i municipi il merito è solo di Lorenza Bonaccorsi e dei suoi metodi tosti.