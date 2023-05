Roma, studenti e ambientalisti occupano la Facoltà di Geologia della Sapienza

Cinquanta tra studenti e attivisti per il clima hanno occupato la Facoltà di Geologia dell'Università La Sapienza di Roma.

L'azione è scattata nella serata di mercoledì 24 maggio, al termine di un convegno sulla crisi climatica tenutosi nella vicina facoltà di fisica. Tra i gruppi che hanno preso parte all'occupazione ci sono esponenti del movimento Fridays for Future. Ci sono poi gli attivisti di Ultima Generazione, movimento diventato ormai famoso per i tanti blitz sulle strade e sui monumenti per portare l'attenzione sulla crisi climatica. E poi ci sono gli esponenti di “End Fossil”. “Anche nella Capitale, come in altre 50 città europee - spiega Emanuele Genovese di End Fossil Roma - è cominciata un'occupazione climatica”.

Le richieste degli occupanti

“Nei prossimi giorni - annunciano gli studenti - le aule occupate ospiteranno dibattiti, proiezioni, lezioni alternative e auto-organizzate, per parlare di crisi climatica in maniera indipendente senza l'influenza delle grandi aziende che usano le università per fare greenwashing”.

Tra le altre cose i manifestanti chiedono che la Sapienza cessi ogni accordo, convenzione o progetto di ricerca con aziende che ritengono corresponsabili della crisi climatica.